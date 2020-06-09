سعر الدولار في العراق اليوم الثلاثاء 9 حزيران 2020

2020/06/09 | 12:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1247.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1237.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و750 ديناراً للمائة دولار.[…]

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