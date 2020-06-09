كوريا الشمالية تعلن قطع الاتصالات بـ”عدوتها” الجنوبية وتهدد بإجراءات “مؤلمة”

2020/06/09 | 12:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية، أن بيونغ يانغ ستقطع، اعتباراً من ظهر الثلاثاء، كافة الاتصالات السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية، وذلك على خلفية دعم سيول لناشطين معارضين في كوريا الشمالية، وإرسال منشورات مناهضة للنظام الحاكم في بيونغ يانغ والرئيس … Readmore

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