المالية النيابية: الاقتراض هو الحل الوحيد لتأمين الرواتب

2020/06/09 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادعد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار، اليوم الثلاثاء، الاقتراض الداخلي والخارجي الحل الوحيد لتأمين رواتب موظفي الدولة في الوقت الراهن.وقال الصفار، إن “جلسة مجلس النواب ليوم غد الأربعاء ستشهد التصويت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي في موازنة ٢٠٢٠”.وأستبعد الصفار، أن “يلجأ مجلس النواب في جلسته غدا الى تخفيض رواتب […]

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