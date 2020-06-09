ايران.. الإعدام لمتهم بنقل معلومات عن الشهيد سليماني إلى إسرائيل وامريكا

2020/06/09 | 12:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت السلطات القضائية الايرانية، الثلاثاء، بالاعدام بحق مواطن بتهمة التجسس لصالح الموساد والاستخبارات الاميركية “CIA”. وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين إسماعيلي في بيان إن “المواطن محمود إسماعيلي مجد حُكم بالاعدام بعد إدانته بالتجسس لصالح الموساد والاستخبارات الأمريكية CIA”. وتابع إسماعيلي أن “مجد المحكوم بالإعدام قدم معلومات حول أماكن تنقل قاسم سليماني إلى […]

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