سائرون معلقة على مفاوضات الغد: اولوياتنا خروج كافة القوات الامريكية من البلاد

2020/06/09 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد تحالف سائرون , الثلاثاء , ان المفاوضات العراقية الامريكية شان حكومي , الا اننا طلبنا من المفاوض العراقي العمل على صيانة سيادة البلاد وعدم بقاء أي قوات اجنبية على الأراضي العراقية.وقال عضو التحالف النائب رياض المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “سائرون لن تتدحل بشكل مباشر […]

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