الموارد المائية: الحد من تلوث المياه يحتاج الى قانون صارم

2020/06/09 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الموارد المائية،اليوم الثلاثاء،بضرورة وضع قانون صارم للحد من تلوث مياه الأنهار .

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