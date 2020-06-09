الكعبي: 500 ألف من الأجهزة القمعية في النظام المباد يتسلمون رواتب تقاعدية

2020/06/09 | 12:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي عن وجود أكثر من 500 ألف شخص من الأجهزة القمعية في النظام المباد يتسلمون رواتب بعنوان متقاعد.

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