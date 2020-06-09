2020/06/09 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع يوم الثلاثاء ان وفد حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب قوباد طالباني نائب رئيس الوزراء سيزور خلال الايام المقبلة العاصمة بغداد لإستكمال المباحثات الثنائية بين الجانبين لحل الخلافات والقضايا العالقة، وخاصة بما يتعلق بحصة الاقليم من الموازنة، وتمويل الرواتب، وتصدير النفط.وقال المصدر في حديث تابعته “العهد نيوز”، ان الوفد طيلة المدة الماضية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد كردي برئاسة طالباني يزور بغداد قريباً) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد كردي برئاسة طالباني يزور بغداد قريباً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).