مسؤولون أوروبيون كبار يشددون من كينشاسا على أولوية العلاقة مع أفريقيا

2020/06/09 | 12:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المفوض الأوروبي المكّلف بإدارة الأزمات خلال تدشينه في كينشاسا “جسراً جوياً” مع بروكسل الإثنين أنّ “أفريقيا لا تزال أولوية بالنسبة إلى الاتّحاد الأوروبي”، في حين رحّب وزير الخارجية الفرنسي الذي رافقه في الزيارة ب”التقدّم” في العملية الانتقالية الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.ووصل المفوّض الأوروبي يانيس لينارسيتش والوزير الفرنسي جان-إيف لودريان إضافة إلى وزير […]

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