برشلونة يواجه هوس ميسي

2020/06/09 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تطور جديد بشأن حالة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، قبل عودة مباريات الليجا.

ووفقًا لبرنامج “الشيرنجيتو” الإسباني، فإن ميسي مهووس بالمشاركة رفقة البارسا، يوم السبت المقبل، ضد ريال مايوركا.

وأشار إلى برشلونة يريد السير خطوة بخطوة مع مسألة عودة ميسي عقب الإصابة، وهناك اتجاه واضح بعدم المخاطرة بالبرغوث عقب عودة الليجا.

يذكر أن برشلونة سبق أن أعلن معاناة ميسي من إصابة عضلية بسيطة خلال الأسبوع الماضي، عقب تغيب البرغوث عن أكثر من مران جماعي.

وشارك ميسي، أمس الإثنين، في التدريبات الجماعية لأول مرة، لكن لم يتم تأكيد موقفه بعد من موقعة ريال مايوركا.

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