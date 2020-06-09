الصحة العالمية: العراق سيصبح المركز الجديد لوباء كورونا في الشرق الأوسط

2020/06/09 | 12:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الصحة العالمية، ان العراق سيصبح المركز الجديد لوباء كورونا في الشرق الاوسط في حال عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل إن المواطن العراقي لا يزال يشكك بوجود فيروس كورونا بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مبيناً أن القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية كانت صحيحة لكن الشدة في التطبيق كانت بسيطة، وسيبقى تمديد حظر التجوال للسيطرة على الوباء.

واشار الى أن انهيار النظام الصحي سينعكس على الزيادة في تسجيل الإصابات كما ستتخطى إيران وتركيا هذا ويصبح العراق مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط في حالة عدم التزام المواطنين بالوقاية، لافتاً إلى أن الموجة الثانية في العراق وايران والعالم ليست هي الأخيرة من كورونا، وستستمر الموجات حتى الشتاء المقبل على أقل تقدير بسبب عدم التوصل الى علاج أو لقاح له.

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