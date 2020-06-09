تباين أسعار النفط وسط آمال بتعافي الطلب على الوقود

2020/06/09 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةتباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء في ظل آمال بتعاف سريع للطلب على الوقود مع تخفيف إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا في أنحاء العالم، ولكن يكبح المكاسب احتمال استمرار فائض المعروض في السوق.ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت إلى 40.79 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ07:28 بتوقيت غرينتش.ونزل العقد 1.50 دولار أمس الاثنين بعد تسجيل مكاسب على مدى 7 جلسات.وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.8% ما يوازي 31 سنتا إلى 38.50 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ06:47 بتوقيت غرينتش بعدما انخفض 1.36 دولار أمس.ورفع "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر النفط في 2020 ويتوقع حاليا أن يسجل برنت 40.40 دولار للبرميل وأن يبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 دولارا ولكنه حذر من أن الأسعار قد تنخفض في الأسابيع المقبلة بسبب ضبابية الطلب وزيادة المخزونات.وجاءت مكاسب اليوم مع بدء نيويورك، وهي المدينة الأمريكية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا المستجد، استئناف الأنشطة الاقتصادية بعد توقف لنحو 3 أشهر؛ ما قد يحفز الطلب على الوقود.

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