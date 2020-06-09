تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا في السليمانية

2020/06/09 | 12:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/كردستان اعلنت مديرية صحة قضاء جمجمال في السليمانية، اليوم الثلاثاء ، تسجيل 10 اصابات جديدة بكورونا.وقال مدير صحة جمجمال فرهاد محمد مصطفى في بيان، انه "استمرارا في اجراء الفحوصات والبحث عن المشتبه بإصابتهم بكورونا في حدود القضاء تم تشخيص 10 حالات اصابة خمسة منهم رجال بأعمار (٦٤ و ٤٧ و ٣٤ و ٣١ و ٢٠)، وامرأتان بعمر (٣٢ و ٢٤) وفتاة يافعة بعمر (٢٢)، وطفلان بعمر (٨ و ٤)".واضاف ان "المصابين الـعشرة من سكنة قضاء جمجمال"، مشيرا الى ان "سبعة من المصابين ملامسون لمصابين سابقين، واثنان اخرآن ظهرت عليهم اعراض الفيروس".

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