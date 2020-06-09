ظهور إصابات بكورونا في العراق لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض.. الصحة العالمية توضح خطورتهم في نقل العدوى

2020/06/09 | 13:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكدت منظمة الصحة العالمية أن الأشخاص المصابين بفيروس “كورونا” ممن لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بالمرض نادراً ما ينقلون العدوى إلى غيرهم، وذلك على الرغم من توقعات المسؤولين والباحثين بعكس ذلك.وقالت مسؤولة الأمراض الناشئة بالمنظمة “ماريا كيرخوف”: لا يزال من النادر أن ينقل شخص مصاب بالفيروس -لكن لا تظهر عليه أي […]

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