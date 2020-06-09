تصاميم جديدة لدرع الدوري وكأس العراق

2020/06/09 | 13:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد كشف النحات العراقي احمد البحراني، سعيه لإنشاء تصاميم جديدة لدرع الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم وكأس العراق.وقال البحراني، إنه “لا يخفِ على الجميع رغبتي بإنشاء تصاميم جديدة لبطولتي الدوري الممتاز وكأس العراق منذ تواجد الاتحاد السابق”.وأضاف، أن “الأيام القليلة المقبلة ستشهد المزيد من المباحثات مع وزير الشباب والرياضة عدنان درجال من اجل […]

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