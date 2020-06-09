وزارة الموارد: الحد من تلوث المياه يحتاج الى قانون صارم

2020/06/09 | 13:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الموارد المائية،اليوم الثلاثاء،بضرورة وضع قانون صارم للحد من تلوث مياه الأنهار .وقال الناطق باسم الوزارة عوني ذياب لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى , إن”الموارد المائية متضررة من عملية تلوث مياه الأنهار بالإضافة الى التجاوزات من بعض الدوائر الأخرى ،مبيناً أن”مصادر التلوث واضحة ،منها المجاري الثقيلة ورميها في الأنهر وهذا

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