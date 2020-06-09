بعد أحداث أمس.. صحة ذي قار تنقل مختبر فحص عينات كورونا إلى مستشفى الحسين

2020/06/09 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر في دائرة صحة ذي قار، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، بأن الدائرة قررت نقل المختبر الخاص بفحص عينات فيروس كورونا إلى وسط مدينة الناصرية، بسبب الأحداث التي جرت يوم أمس، واحراق باب المختبر من قبل ’’متظاهرين’’.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة محافظة ذي قار قررت نقل المختبر الخاص بفحص عينات فيروس كورونا الى مستشفى الحسين التعليمي وسط مدينة الناصرية، بعد إحراق إطارات أمام باب المختبر يوم أمس".

وأمس الاثنين، أقدم محتجون من أهالي منطقة حي سومر في الناصرية على إحراق الباب الخارجي لمختبر الناصرية المركزي الحاوي على جهاز كشف فيروس كورونا المستجد.

وقال مصدر أمني في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أهالي المنطقة المذكورة آنفاً، أقدموا على حرق الباب الخارجي لمختبر الناصرية المركزي الذي يحتوي على جهاز لكشف المصابين بفيروس كورونا".

وأشار إلى أن "ذلك الأمر جاء بعد رفض أهالي المنطقة إجراء الفحص والكشف عن المصابين قرب منطقتهم".

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، الثلاثاء (9 حزيران 2020)، المباشرة بإنشاء اثنين من مراكز الحجر الصحي للمصابين بفيروس كورونا داخل المحافظة.

وقال مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن" كوادر صحة ديالى

بغداد اليوم-كردستان

أعلن محافظ أربيل، فرست صوفي، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، تخصيص 27 فندقاً لحجر المواطنين المشتبه إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، فيما أكد أن الوضع لم يخرج عن السيطرة بعد.

وقال صوفي خلال مؤتمر صحفي، إن "الوقت قد حان لكي يق

بغداد اليوم- متابعة

أعلن ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، اليوم الثلاثاء، تجهيز ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بفيروس كورونا، فيما أشار إلى احتمالية استمرار موجات كورونا حتى الشتاء المقبل.

ونقلت وكالة الانباء العراق

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