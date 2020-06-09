عضو بالأمن البرلمانية يعلق على تبني فصيل عراقي استهداف الطائرة الامريكية في التاجي

2020/06/09 | 13:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

علق عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عباس صروط، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، على تبني فصيل عصبة الثائرين، عملية استهداف الطائرة الأمريكية، في معسكر التاجي، وفق ما نشرته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال صروط، في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "الطائرة الأمريكية في معسكر التاجي، تعرضت الى حادث عرضي، ولم يتم استهدافها، واذا كان هناك استهداف لها لتدمرت بشكل كامل".

وأضاف ان "تبني جهة عراقية مسلحة، لهكذا حادث عرضي، ربما الهدف منه التأثير على الحوار الاستراتيجي المرتقب بين بغداد وواشنطن، خصوصاً ان هناك جهات معارضة لهذا الحوار وتحاول ان تستغل اي شيء وتضخم الامور والقضايا".

وكان المستشار السابق للتحالف الدولي كاظم الوائلي كشف، الثلاثاء، عن تفاصيل اصطدام الطائرة الاميركية في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

وقال الوائلي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة C130 تابعة للقوة الجوية الاميركية انحرفت عن مدرج الهبوط في قاعدة التاجي شمالي بغداد في الساعة 10:10 مساءً".واضاف، "عند انحراف الطائرة اصطدمت في جدار بناية واندلع حريق تم السيطرة عليه في الطائرة"، مبينا ان "4 جنود كانوا داخل الطائرة لم يواجهوا اصابات تهدد حياتهم بل تعرضوا لاصابات خفيفة".

وكانت ​وزارة الدفاع الاميركية اعلنت​، "انزلاق" ​طائرة​ شحن عسكرية أميركية خارج مدرج في قاعدة التاجي الجوية بالعراق.

وقالت البنتاغون، إن "طائرة الشحن من طراز (سي-130) انزلقت خارج مدرجٍ في التاجي ولا إصابات والحادث ليس تحطما".

وقبل ذلك، افاد مصدر امني عراقي، الاثنين، بتحطم طائرة C130 التابعة للجيش الامريكي اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية شمالي.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة C130 تابعة الى التحالف الدولي، تحطمت اثناء هبوطها في قاعدة التاجي الجوية".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني العراقية هرعت لاخماد الحريق في الطائرة التي تحطمت اثناء الهبوط والاصطدام بالكتل الكونكريتية في نهاية المدرج".

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