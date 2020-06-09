وزارة الداخلية تنفي الانباء التي تحدثت عن إعفاء قائد شرطة المثنى

2020/06/09 | 13:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت وزارة الداخلية، الانباء التي تحدثت عن إعفاء قائد شرطة المثنى.

وقالت الوزارة في بيان، انه لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل او إعفاء قائد شرطة المثنى والمنشآت اللواء سامي سعود جفات من منصبه..



ودعت الوزارة الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية.

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