2020/06/09 | 13:07 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
كشف عضو الهيئة الإدارية في نادي الشرطة عدي الربيعي، أن فيروس كورونا سيغير استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق.
وقال الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كرة القدم في العراق ستتغير كثيراً بسبب جائحة كورونا والاثار الاقتصادية التي لن تزول خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن “استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق ستتغير بشكل كبير ولن تكون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اداري: كورونا سيغير استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
كشف عضو الهيئة الإدارية في نادي الشرطة عدي الربيعي، أن فيروس كورونا سيغير استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق.
وقال الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كرة القدم في العراق ستتغير كثيراً بسبب جائحة كورونا والاثار الاقتصادية التي لن تزول خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف أن “استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق ستتغير بشكل كبير ولن تكون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اداري: كورونا سيغير استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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