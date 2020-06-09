اداري: كورونا سيغير استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق

2020/06/09 | 13:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو الهيئة الإدارية في نادي الشرطة عدي الربيعي، أن فيروس كورونا سيغير استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق.وقال الربيعي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “كرة القدم في العراق ستتغير كثيراً بسبب جائحة كورونا والاثار الاقتصادية التي لن تزول خلال الفترة المقبلة”.وأضاف أن “استراتيجية صفقات اللاعبين في العراق ستتغير بشكل كبير ولن تكون […]

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