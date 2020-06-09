الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة 

2020/06/09 | 13:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، صرف رواتب موظفي دوائر صحة الكرخ والرصافة ببغداد ودوائر أخرى تابعة للصحة في عدد من المحافظات.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "المصرف قام بدفع رواتب موظفي دوائر الصحة في الكرخ والرصافة بعد تغذية الصكوك الخاصة بهم".

وأضاف أن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني (بطاقة الماستر كارد) وبإمكان الموظفين استلام رواتبهم من شبكة فروعنا المنتشرة في بغداد والمحافظات او من خلال منافذ الصرف وفي أي مكان يتواجدون فيه".

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