الصحة النيابية: بعض مناطق بغداد بدأت تخرج عن سيطرة القوات الأمنية

2020/06/09 | 13:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددعت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية سهام الموسوي، اليوم الثلاثاء ، الى تشديد اجراءات الحجر الصحي اليومي في العراق، فيما حذرت من انهيار المؤسسات الصحية بسبب اللامبالاة وخروج بعض المناطق عن سيطرة القوات الأمنية.وقالت الموسوي، إن “بعض المناطق بدأت تخرج عن سيطرة القوات الأمنية، فضلا عن زيادة حالات الاعتداء على المؤسسات والكوادر الطبية […]

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