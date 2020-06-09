البدء بفحص اعضاء برلمان كردستان تمهيداً لعقد الجلسة

2020/06/09 | 13:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجرى برلمان برلمان اقليم كوردستان يوم الثلاثاء فحص كورونا لإعضائه استعدادا لعقد جلسة نهاية الأسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل.وقال عضو البرلمان هيفيدار احمد : انه اليوم اخذت العينات لأعضاء البرلمان كافة من الذين حضروا الدوام الرسمي ومنهم من … Readmore

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