المحكمة العليا الاسبانية - سعيد الوجاني

2020/06/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني Tribunal Supremo مؤخرا أصدرت المحكمة العليا الاسبانية قرارين غاية في الأهمية ، ونظرا لأهميتهما ، فقد اثارا ردود فعل متباينة ، واسالا مداداً كثيرة .



ومن خلال الأطراف التي ساهمت في نقاش القرارين ، يتضح ان النقاش كان فعلا ساحة حرب قانونية بين من يؤيد القرارين ، وبين من يعارضهما ، فالصحافة الموالية للقصر ذهبت الى التأييد القرارين ، والصحافة التابعة او المساندة لجبهة البوليساريو ذهبت الى معارضتهم ......





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