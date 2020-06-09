(العودة الى البيت ) فيلم صيني يعري مرحلة عاصفة من تاريخ الصين - علي المسعود

2020/06/09 | 13:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود (العودة الى البيت ) فيلم صيني يعري مرحلة عاصفة من تاريخ الصينالسينما الصينية سينما عريقة بدأت مسيرتها منذ بدأت السينما، ولايزال قسم كبير منها مجهولا حتى الآن، ومن المؤكد حاجتنا إلى التعرف على جوانب مختلفة من السينما الصينية كبيرة وأساسية، وقليلة هي المعلومات النظرية والعملية المتوافرة عن هذه السينما العريقة ، تعرفت الصين إلى الفن السينمائي عام 1896 ، حيث عرضت الأفلام الهزلية القصيرة ا ......





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