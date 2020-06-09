2020/06/09 | 13:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، الثلاثاء، تجهيز ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بفيروس كورونا، فيما أشار إلى احتمالية استمرار موجات كورونا حتى الشتاء المقبل.وقال اسماعيل في تصريح صحفي ، إن المواطن العراقي لا يزال يشكك بوجود فيروس كورونا بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات ،مبيناً أن القرارات المتخذة خلال الفترة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: العراق سيصبح مركز الوباء بالشرق الأوسط في حال عدم التزام المواطنين بالوقاية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: العراق سيصبح مركز الوباء بالشرق الأوسط في حال عدم التزام المواطنين بالوقاية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).