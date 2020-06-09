الكاظمي: الإصلاح الذي نعمل عليه يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات

2020/06/09 | 14:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الإصلاح الذي نعمل عليه يؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويؤسس لمرحلة إصلاحية جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح .وقال خلال جلسة مجلس الوزراء : نستجيب لمطالب المواطنين، ونحسّ بمعاناتهم، ونعمل بأقصى الجهود لتلبية تطلعات أبناء شعبنا واضاف : نحن أمام مرحلة تحدٍ حقيقي نتيجة الازمات الكبيرة

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