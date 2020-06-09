بومبيو: واشنطن أدرجت شركتين واحدة إيرانية وأخرى مقرها الصين على قائمة العقوبات

2020/06/09 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن بلاده أدرجت شركتين، واحدة إيرانية وأخرى مقرها الصين، على قائمة العقوبات.

وأضاف بومبيو، في بيان، أن واشنطن أضافت إلى قائمة العقوبات، شركة الشحن البحري الإيرانية إيرس، وشركة أي سيل العاملة بنفس المجال ومقرها شنغهاي الصينية.

وأفاد الوزير بأن الشركتين تم استخدامهما في تأمين مواد مرتبطة بأبحاث الصواريخ الباليستية الإيرانية، لذلك تمت إضافتهما لقائمة العقوبات.

وأردف بومبيو ان الحكومات والمنظمات أو الأشخاص الذين يواصلون العمل مع الشركتين، سيواجهون خطر التعرض للعقوبات الأميركية.

واستطرد بالقول، على العالم التحرك لمنع جهود إيران من تخصيب اليورانيوم، التي تهدد استقرار وأمن المنطقة.

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