بلدية السليمانية تنفي استحصال مبالغ مالية مقابل دفن المتوفين بكورونا

2020/06/09 | 14:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت رئاسة البلدية بمحافظة السليمانية، الانباء المتداولة بشأن استحصالها مبالغ مالية، مقابل دفن المتوفين نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت البلدية في بيان على موقعها الرسمي، ان الانباء التي تداولتها بعض الجهات عن تقاضيها مبلغ ثلاثمئة الف دينار، في حالات دفن المتوفين عارية عن الصحة، داعية المواطنين الى إبلاغها وتقديم شكوى في حال مطالبتهم بأية مبالغ، لإجراء التحقيقات حول ذلك، فيما لفت البيان الى ان لجنة متخصصة بالبلدية، تتولى إقامة جميع المراسم الدينية اللازمة عند دفن المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس، وبحضور عالم ديني.

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