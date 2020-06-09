بروفيسور عراقي يُعلن اكتشاف عقارٍ مضاد لفيروس “كورونا”

2020/06/09 | 14:12 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات قد يكون الباحث البروفيسور في كلية العلوم جامعة #بابل علي حمود السعدي، هو أمل النجاة للعراقيين وغيرهم من المهددين بخطر الإصابة بفيروس “#كورونا” والمصابين أيضاً، بعد أن أعلن اكتشافه عقاراً مضاداً للفيروس.الإعلام العراقي…

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