وزارة الموارد: ضرورة وضع قانون صارم للحد من تلوث مياه الأنهار

2020/06/09 | 14:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت وزارة الموارد المائية، اليوم الثلاثاء، بضرورة وضع قانون صارم للحد من تلوث مياه الأنهار.وقال الناطق باسم الوزارة عوني ذياب إن “الموارد المائية متضررة من عملية تلوث مياه الأنهار بالإضافة الى التجاوزات من بعض الدوائر الأخرى، مبيناً أن “مصادر التلوث واضحة ،منها المجاري الثقيلة ورميها في الأنهر وهذا إجراء غير صحي”.وأضاف ذياب أن […]

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