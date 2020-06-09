نينوى تعلن اقصى إجراءاتها الأمنية وسط أنباء لزيارة الكاظمي

2020/06/09 | 14:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه محافظ نينوى، الثلاثاء، بفرض حظر تجوال شامل ابتداء من يوم غد الاربعاء، مع الغاء الإستثناءات الممنوحة من خلية الازمة ما عدا سيارات الاسعاف.

وقال المحافظ في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، ”نوجه بحظر تجوال شامل يوم غد الاربعاء والغاء عام لكافة الاستثناءات الممنوحة من قبل خلية الازمة"، مشيرا الى ان الاستثناء الوحيد هو لعجلات الاسعاف فقط“.

وعلى صعيد آخر، رجحت بعض المصادر بأنه من المتوقع وصول رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المدينة يوم غد من اجل افتتاح جسر الحرية الثاني بعد اكتمال عملية اعادة إعماره.

وقررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى نهاية شهر ايار الماضي تمديد الحظر الشامل للتجوال الى حين صدور قرارات وتعليمات جديدة بهذا المجال.

وقال معاون محافظ نينوى رعد العباسي لوكالة شفق نيوز، ان الحظر الصحي يستمر في عموم محافظة نينوى لحين صدور قرارات جديدة لخلية الازمة.

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