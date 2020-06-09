الصحة العالمية: قد يتحول العراق لمركز الوباء في الشرق الأوسط

2020/06/09 | 14:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت الصحة العالمية، تجهيز ثلاثة آلاف سرير في معرض بغداد لحجز المصابين بفيروس كورونا، مرجحة استمرار موجات كورونا حتى الشتاء المقبل، لافتة إلى أن العراق سيصبح مركز الوباء في الشرق الأوسط في حال عدم الالتزام بالوقاية.

الصحة العالمية: الإجراءات التي اتخذت أثناء الحظر الجزئي لم تطبق بشكل صحيح ونحتاج إلى إجراءات صحية وأمنية

قال ممثل منظمة الصحة العالمية أدهم إسماعيل في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "المواطن العراقي لا يزال يشكك بوجود فيروس كورونا بالرغم من ارتفاع عدد الإصابات، مبينًا أن "القرارات المتخذة خلال الفترة الماضية كانت صحيحة، لكن الشدة في التطبيق كانت بسيطة، وسيبقى تمديد حظر التجوال للسيطرة على الوباء".

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أضاف أن "الإجراءات التي اتخذت في أثناء الحظر الجزئي لم تطبق بشكل صحيح ونحتاج إلى إجراءات صحية وأمنية"، مشيرًا إلى أن "إجراءات وزارة الصحة صحيحة في كيفية احتواء الوباء، لكن المواطنين غير ملتزمين بشروط الوقاية وتشكيك الآخرين بحقيقة الفيروس".

لفت إسماعيل إلى أن "انهيار النظام الصحي سينعكس على الزيادة في تسجيل الإصابات كما ستتخطى إيران وتركيا هذا، ويصبح العراق مركز الوباء الجديد في الشرق الأوسط في حالة عدم التزام المواطنين بالوقاية"، مشيرًا إلى أن "الموجة الثانية في العراق وإيران والعالم ليست هي الأخيرة من كورونا، وستستمر الموجات حتى الشتاء المقبل على أقل تقدير بسبب عدم التوصل إلى علاج أو لقاح له".

أوضح أن "منظمة الصحة العالمية تقدم توصيات فقط وما يطبق على الأرض مسؤولية الدولة وليست مسؤوليتنا، بالإضافة إلى تقديم نصائح صحيحة".

بيّن إسماعيل أن "الإصابات من دون أعراض غير دقيقة، لأن أعراض كورونا واضحة وأن الحالات القادرة على التنفس لوحدها تكون إصابتها طفيفة لكنها معدية على عكس ممن هم مناعتهم ضعيفة".

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