2020/06/09 | 14:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي في جلسة مجلس الوزراء: نحن أمام مرحلة تحدٍ حقيقي ولا خيار لنا سوى النجاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/09 | 14:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

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