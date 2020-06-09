توجه نيابي لتقسيم المحافظات الى 3 دوائر انتخابية

2020/06/09 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح و ليد السهلاني، الثلاثاء، عن توجه البرلمان لاعتماد قانون الانتخابات الجديد وتقسيم المحافظة الواحدة الى ثلاث دوائر انتخابية، مبينا ان الاجتماعات المقبلة ستكون حاسمة في اقرار البنود الخلافية في القانون.وقال السهلاني في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الكتل السياسية مازالت تتفاوض بشأن الدوائر الانتخابية وتقسيمها في قانون الانتخابات الجديد”.واضاف […]

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