الاستيلاء على منزل “داعشي” وبداخله اسلحة متنوعة غربي الرمادي

2020/06/09 | 14:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في الاستخبارات العسكرية ، الثلاثاء، بان القوات الامنية تمكنت من الاستيلاء على منزل يعود لأحد عناصر “ داعش” بعملية امنية استباقية غربي مدينة الرمادي .وقال المصدر لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية من مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 29 شرعت بحملة امنية استباقية استهدفت […]

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