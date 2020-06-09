الحشد يحبط محاولة “داعشية” لاستهداف المنشآت النفطية شرق ديالى

2020/06/09 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى_اين]احبط اللواء الأول في الحشد الشعبي، الثلاثاء، محاولة تسلل لفلول تنظيم “ داعش” الإرهابي واستهداف المنشآت النفطية شرق ديالى.

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