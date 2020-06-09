مخاوف من هجمات إرهابية خلال المباريات في بريطانيا

2020/06/09 | 14:22 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشفت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، عن مخاوف المسؤولين على الدوري الإنجليزي الممتاز من حدوث هجمات إرهابية خلال مباريات البريميرليج مع استئناف الموسم.

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