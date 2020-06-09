هل يحق للحكومة تأخير رواتب المتقاعدين وكيف خرقت حكومة عبد المهدي الدستور بالاقتراض من الصندوق؟

2020/06/09 | 14:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أوضح الخبير القانوني، علي التميمي، الحماية القانونية للرواتب التقاعدية وواجب الدولة في حمايتها والالتزام بأوقات تسديدها.وقال التميمي في بيان أطلعت عليه “يس عراق” إن “الدستور العراقي تحدث عن الحقوق والحريات والتزامات الدولة من المادة ٢٢ إلى المادة ٣٦ منه وتوجب حماية الشيخوخة والعيش الكريم في كافة المجالات”.وأضاف أن “قانون التقاعد […]

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