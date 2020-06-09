مصدر لـ”العهد نيوز”: تسجيل 50 اصابة بكورونا في سجن بغداد المركزي “كروبر”

2020/06/09 | 14:25 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر خاص، بتسجيل 50 اصابة بفيروس كورونا في سجن بغداد المركزي “كروبر”.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “سجن بغداد المركزي “كروبر” التابع لدائرة الاصلاح في العاصمة سجل اليوم، 50 اصابة بفيروس كورونا المستجد”.هذا وتشهد العاصمة بغداد ارتفاع خطير باصابات كورونا حيث تتصدر وبشكل يومي قائمة الاعلى اصابات بالفيروس عن […]

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