جامعة ديالى تدعم معركة” الجيش الابيض” باربعة اجهزة متطورة للكشف عن فيروس كورونا

2020/06/09 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت جامعة ديالى، الثلاثاء، عن دعم دائرة صحة المحافظة باربعة اجهزة متطورة للكشف عن فيروس كورونا.وقال مدير اعلام جامعة ديالى علي العلكاوي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كلية الطب في جامعة ديالى قامت بمناقلة وتنصيب الأجهزة الخاصة بتشخيص فايروس كورونا المستجد من وحدة المختبرات التعليمية في الكلية الى مختبرات الصحة العامة في دائرة […]

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