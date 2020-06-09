مناطق شرق الفلوجة تسوق 72 الف طن من محصول الحنطة

2020/06/09 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ،الثلاثاء، عن تسويق اكثر من 72 الف طن من محصول الحنطة لمناطق شرقي الفلوجة .وقال الحلبوسي في تصريح لوكالة الـ/المعلومة/ ان “سايلو الخيرات في قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، شهد وصول كميات كبيرة من محصول الحنطة للموسم الحالي حيث وصلت عملية التسويق الاولى […]

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