كربلاء تعلن اصلاح جهاز المفراس وتشكل لجنة تحقيقية في ملابسات حادثة تكسيره

2020/06/09 | 14:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلن قائممقام قضاء الهندية في كربلاء منتظر الشافعي، الثلاثاء، عن اصلاح جهاز المفراس الوحيد في مستشفى القضاء العام والذي اخرجه عن الخدمة احد المواطنين وقام بتكسير بعض اجزائه بسبب وفاة والده.وقال الشافعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الكوادر الهندسية والفنية في المستشفى تمكنت من ارجاع جهاز المفراس الى الخدمة بعد ان قام احد […]

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