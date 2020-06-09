خلية الازمة في ديالى تتخذ قرار يتعلق بـ” البوزرجي” لتفادي انتشار كورونا

2020/06/09 | 14:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اعلنت خلية الازمة في ديالى، الثلاثاء، عن قرار يتعلق بعمال محطات الوقود من شانه تقليل انتشار فيروس كورونا.وقال مدير اعلام خلية الازمة في ديالى ياسر بدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” خلية الازمة الحكومية في ديالى اتخذت قرار جرى تعميمه على كل محطات الوقود الاهلية والحكومية بان يكون التزود بالوقود للمركبات من قبل […]

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