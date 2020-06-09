بالصور.. جريمة مروّعة تهز بغداد بقتل سيدتين رميًا بالرصاص

2020/06/09 | 14:37 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وقعت جريمة قتل في العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بإقدام شخصين يستقلان دراجة نارية باطلاق النار على سيدتين في منطقة البنوك شمالي شرق العاصمة.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “شخصين يستقلان دراجة نارية، أقدما على قتل سيدتين رميا بالرصاص، قرب مثلجات الصفصاف في منطقة البنوك شمالي شرق العاصمة بغداد”.وأضاف أن […]

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