مخيم آشتي للنازحين في السليمانية يسجل أول إصابة بفيروس كورونا

2020/06/09 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، تفاصيل عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس...





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