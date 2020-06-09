الصحة تصدر توجيهات جديدة لموظفي مركز الوزارة بعد ارتفاع الإصابات بكورونا ’’وثيقة’’

2020/06/09 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، تفاصيل عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية.

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير، ف

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الثلاثاء (09 حزيران 2020)، بتسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظة ذي قار سجلت اليوم 99 إصابة جديدة بفيروس كورون

بغداد اليوم-بغداد

عقدت خلية الأزمة في محافظة واسط، الثلاثاء (9 حزيران 2020) اجتماعاً، فيما أصدرت عدداً من القرارات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ واسط، محمد المياحي، في بيان، أن الاخير "عقد اجتماعا لخلية ا

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