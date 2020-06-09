محافظ نينوى يعلن فرض الحظر الشامل يوم غد وسط أنباء عن زيارة الكاظمي للمحافظة

2020/06/09 | 14:37 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-نينوى

أعلن محافظ نينوى، نجم الجبوري، الثلاثاء (9 حزيران 2020) فرض الحظر الشامل في المحافظة، يوم غد الأربع...





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