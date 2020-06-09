إقالة مسؤول ايراني على خلفية انتقاده إحصائيات الصين المتعلقة بكورونا

2020/06/09 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، إقالة المتحدث بإسمها ” كيانوش جهانبور”، وتعيين مساعدة الوزارة لشؤون الثقافة والطلبة “سيما سادات لاري” بدلا عنه.

وأكد وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في تصريح، ان “جهانبور” لم يكن متحدثاً باسم وزارة الصحة الإيرانية على الإطلاق، بل كان رئيسًا لمركز العلاقات العامة والإعلام أثناء إدارة كورونا للعلاقات العامة، داعيا المتحدثة الجديدة الى تجنب أي نشاط او عمل سياسي، والتركيز على الجوانب الفنية، والتنسيق مع الوزير لغرض الحضور الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان جهانبور قد أثار جدلا بسبب انتقاده في وقت سابق، أداء الصين وعدم شفافيتها حول تفشي فيروس كورونا، إضافة الى دخوله بجدل على تويتر مع السفير الصيني في طهران “تشانج هووا”، ، بعد قيامه بوصف البيانات والاحصائيات الصينية عن ضحايا الفايروس بأنها مزحة مريرة ومضللة للعالم.

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