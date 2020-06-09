“واشنطن فري بيكون” يكشف عن مقترح لعقوبات غير مسبوقة ضد طهران

2020/06/09 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف موقع أميركي، عن استعداد أعضاء بالحزب الجمهوري في الكونغرس لتقديم اقتراح بفرض عقوبات غير مسبوقة ضد ايران.

وأوضح موقع “واشنطن فري بيكون” الذي يعتبر موقعا صحفيا سياسيا محافظا، ان المقترح الذي سيقدمه الجمهوريون خلال الأسبوع الجاري، سيتضمن تشريعا ضخما لمعاقبة ايران، وأنظمة يصفها المقترح بالخبيثة من بينها روسيا والصين، عبر أكبر حزمة من العقوبات على إيران، متمثلة بأكثر من مئة وخمسين مبادرة جديدة، تهدف الى شل مشروع الإرهاب العالمي لطهران وإفلاس النظام الذي يعاني من ضائقة مالية.

وفي هذا السياق أعلن السيناتور مايك جونسون للموقع، ان الجزء المتعلق ب‍إيران يقضي بفرض أقسى العقوبات لتوسيع حملة الضغط التي تفرضها إدارة الرئيس ترمب على النظام الإيراني لأقصى حد، مشيرا الى عزم الجمهوريين على اقتراح سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى إعاقة التعاون الاقتصادي بين إيران وكل من العراق ولبنان، ومنها إلغاء إعفاءات العقوبات.

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